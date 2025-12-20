Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor - Kayserispor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor - Kayserispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Konyaspor 63'te Umut Nayir ile öne geçerken, Kayserispor bu gole 90+3'te Onugkha ile yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:07 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:07
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Zecorner Kayserispor karşılaşması 1-1 eşitlikle bitti.

        7. dakikada Benes'in sol kanattan ortasında altıpas önünde Mane'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Göngördü, topu kornere çeldi.

        12. dakikada Benes'in ara pasına hareketlenen ve ceza yayı önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane'ye Bahadır Göngördü, şut fırsatı vermedi.

        38. dakikada Mane'nin ceza yayı üzerinde indirdiği topa bekletmeden vuran Furkan Soyalp'in şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.

        48. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Ceza sahası içinde savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cardoso'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte Onugkha, pozisyondan yararlanamadı.

        63. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan Pedrinho'nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bjorlo, Umut Nayir'e pas verdi. Bu oyuncunun bekletmeden yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        90+3. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Tolga Sarıarslan'ın kafayla ceza sahası içine indirdiği topu Onugkha, yerden düzgün vuruşla filelere gönderdi: 1-1.

        Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı (Dk. 85 Calusic), Guilherme, Jin Ho (Dk. 78 Jevtovic), Pedrinho (Dk. 85 Melih Bostan), Bardhi (Dk. 72 Melih İbrahimoğlu), Bjorlo, Muleka (Dk. 85 Utku Eriş), Umut Nayir

        Zecorner Kayserispor: Bilal Beyazıt, Ramazan Civelek, Denswil, Bennasser, Opoku, Benes, Furkan Soyalp (Dk. 73 Tuci), Cardoso, Mendes, Mane (Dk. 78 Talha Sarıarslan), Onugkha

        Sarı kartlar: Dk. 28 Andzouana, Dk. 64 Bjorlo, Dk. 70 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+2 Mendes (Zecorner Kayserispor)

        Goller: Dk. 63 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 90+3 Onugkha (Zecorner Kayserispor)

