Çorum'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan TIR sürücüsü canından oluyordu Kaza, Çiftlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan A. Ö. idaresindeki TIR, Çiftlik kavşağına geldiği esnada bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

İHA'nın haberine göre; ani manevrayla kontrolden çıkan TIR, yol ortasına devrildi. Kazada araç sürücüsü A. Ö. yaralanırken köpek ise öldü. Kaza sonrası Ankara-Sungurlu yolu trafiğe kapanırken TIR'ın kaldırılması ile birlikte trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayı gören Vali Çiftçi ve Başkan Şahiner bilgi aldı Bu sırada Ankara’dan dönen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kazayı görerek durdu. Kazayı duyan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’de olay yerine geldi. Vali Çiftçi ve Başkan Şahiner kaza ve sürücünün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.