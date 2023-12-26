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        Haberler Gündem 3. Sayfa Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 5 yaralı

        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 5 yaralı

        Diyarbakır'da, sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 01:39 Güncelleme: 26.12.2023 - 01:39
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        Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 5 yaralı
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        Diyarbakır- Bismil karayolunda A.A., önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki Z.E., M.A.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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