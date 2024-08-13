Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü
Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, önce ağaca ardından da şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Köşk ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hamit Görgülü'nün kullandığı otomobil, Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.
Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.