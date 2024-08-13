Köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı: 2 ölü Aydın'ın Köşk ilçesinde sürücünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, önce ağaca ardından da şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:58 facebook

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