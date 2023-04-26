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Köpek gribi insanlara bulaşmak için adapte oluyor! Bilim insanları uyarıyor

Köpek gribi virüsünün, H3N2 adı verilen ve artık evrim geçirmiş olan bir kuş gribi türünden türediği açıklandı

Köpek gribi insanlara bulaşmak için adapte oluyor! Bilim insanları uyarıyor
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HABERTURK.COM

Bilim insanları, ilk olarak yaklaşık 2006 yılında köpekleri enfekte eden H3N2 adlı bir kuş gribi türünden türeyen köpek gribi virüsünün, insanları enfekte edebileceği konusunda uyardı.

Independent'ta yer alan habere göre, elde edilen kanıtlar, kuş gribinin insandan insana bulaşmayı sürdüremeyeceğini gösteriyor. Ancak uzmanlar arasında, virüsün bir memeli türünde yerleşebilmesi durumunda bunun değişebileceği ve insanlar da dahil olmak üzere memeliler arasında bulaşabileceği konusunda endişeler bulunuyor.

4 BİNDEN FAZLA KÖPEK İNCELENDİ

Çin Tarım Üniversitesi'nden uzmanlar, 4 binden fazla köpek üzerinde yaptıkları çalışmada, virüsün insan hücre reseptörlerini daha iyi tanıyabildiğini ve insan hücrelerinde çoğalabildiğini tespit etti.

Bilim insanları eLife dergisinde yayınladıkları makalelerinde sonuçların, köpeklerin kuş gribi virüslerinin insanlara adaptasyonu için aracı olarak hizmet edebileceğini gösterdiğini açıkladılar.

Bununla birlikte, altı köpeğe kasıtlı olarak bilinen H3N2 köpek gribi suşu bulaştırıldı ve her biri ateş, hapşırma ve öksürme gibi en ciddi semptomlarla birlikte sadece hafif derecede rahatsızlandı.

Cambridge Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Başkanı Prof. James Wood, kuş gribi H3N2 türünün köpeklere özgü bir virüs haline geldiğinin oldukça açık olduğunu söyledi.

Wood, şunları söyledi: "Köpek virüsündeki değişiklikler, köpeklerde bu kadar uzun bir süre kaldıktan sonra beklenebileceği gibi, onu memeliler arasında bulaşmaya daha iyi adapte hale getiriyor."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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