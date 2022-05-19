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Yabani yavru tavşana kedi annelik yapıyor!

Bursa'da 32 yaşındaki Şeref Aydın'ın, köpeklerden kurtarıp evine götürerek Çilek adını verdiği tavşana, yeni doğum yapan kedisi annelik yapıyor. Kedinin yavru tavşanı sahiplenip, emzirdiğini belirten Aydın, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi

Yabani yavru tavşana kedi annelik yapıyor!
DHA

Bursa'nın Kurşunlu Mahallesi'nde otomobille giderken köpeklerin bir yavru tavşanı kovaladığını gören çiftçi Şeref Aydın, aracını durdurup müdahale etti.

DHA'nın haberine göre köpekleri kovalayan Aydın, çevrede annesini bulamadığı yavru tavşanı alıp, evine götürdü.

Şeref Aydın, Çilek ismini verdiği tavşanı, yeni doğum yapan Boncuk adındaki kedisinin yanına koydu. Anne kedi, yavrularıyla birlikte tavşanı da sahiplenip, emzirmeye başladı.

Tavşanı büyüyünce doğaya salacağını belirten Şeref Aydın, "Kurşunlu'daki bahçemden dönerken köpekler tarafından kovalanan yabani tavşan arabamın önüne atladı. Ben de köpekler zarar vermesin diye aldım, arabama koydum. Evimize getirdiğimizde Boncuk isimli kedimize koklattım, ne tepki vereceğini düşündüm. Alıp kendi yavruları gibi emzirmeye başladı, sahiplendi. Şu an mutluyuz. İnşallah büyüdükten sonra yeniden doğal ortamına bırakmayı düşünüyoruz. Tek başına yaşayabilecek durumda değil. Tavşanımızın ismini de Çilek koyduk. İnşallah sapa sağlam büyür ve doğal ortamına tekrar yeniden bırakırız" dedi.

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