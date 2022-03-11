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Haberler Gündem 3. Sayfa Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia'dan acı haber
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Isparta'da köpekten kaçarken otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Isparta'da acı bir olay meydana geldi. Kentte, sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia'dan acı haber
Köpekten kaçarken otomobilin çarptığı Rabia'dan acı haber
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AA

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Aslen Denizlili olan Kallı'nın ailesinin Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde sokak köpeğinden korkarak yola atlayan Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanmıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kallı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

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