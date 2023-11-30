Köpekten kaçtı, kazadan son anda kurtuldu
Rize'nin Pazar ilçesinde kendisine saldıran başıboş köpekten kaçarken başka bir köpeğe takılıp düşen 12 yaşındaki Eyüp Ş., bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Başından yaralanan Eyüp Ş. hastaneye kaldırıldı
Rize'de Pazar İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Eyüp. Ş., arkadaşıyla ilçe merkezindeki Demokrasi Meydanı'ndan geçerken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpekten kaçan çocuk, önüne çıkan bir başka köpeğe çarpıp, düştü. Başından yaralanan Eyüp Ş., bu sırada yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Eyüp Ş.'yi fark eden sürücü, son anda fren yaptı.
Eyüp Ş., çağırılan ambulansla Pazar Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyüp Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.