Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, geçiş ücreti ne kadar oldu?
Edinilen son dakika bilgisine göre köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, "2026 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam mı geldi?" İşte 2026 KGM ile 2026 zamlı köprü ve otoyol ücretleri...
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.
KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi. Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:
ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.