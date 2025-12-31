Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi! Karayolları Genel Müdürlüğü KGM ile 2026 köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu?

        Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi, geçiş ücreti ne kadar oldu?

        Edinilen son dakika bilgisine göre köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, "2026 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, yüzde kaç zam mı geldi?" İşte 2026 KGM ile 2026 zamlı köprü ve otoyol ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:49 Güncelleme: 31.12.2025 - 07:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurdu. Gelen zammın ardından 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü ücretleri merak konusu oldu. Peki, "Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geldi? KGM ile 2026 Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu, zam ne zamandan geçerli olacak?" İşte detaylar...

        2

        KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

        KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği bildirildi. Yeniden düzenlenen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

        3

        ZAMLI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL'den 95 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 795 TL'den 995 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 590 TL'den 740 TL'ye çıkarıldı.

        4

        Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Şube müdürünü öldürdü... 'Kanlı' kargo!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Uçak seferleri iptal edildi
        Uçak seferleri iptal edildi
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları