Köprüde buluşacaklar 0:00 / 0:00

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TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'den ve komşu ülkelerden 17 uzun metraj ve 4 belgesel film projesinin, 5 dizi projesinin ve post - prodüksiyonu devam eden 5'i belgesel ve 2'si uzun metraj olmak üzere 7 filmin sunumları Köprüde Buluşmalar'da çevrim içi ortamlarda yapılacak.

Bu yıl ilk kez adımları atılan işbirlikleri ile atölyelere katılan sinemacılara destek olmak amacıyla yeni ödüller sahiplerini bulacak.

Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı Work in Progress'e seçilen filmler belirlendi. Köprüde Buluşmalar seçici kurulu tarafından değerlendirilen Türkiye'den 5 uzun metraj film ve 2 belgesel Work in Progress'te uluslararası sunumlarını yaparken filmlerini tamamlamak için destek arayacak.

· Bakmalar Denizi

· Eat Your Catfish

· Halime

· Hatıraların Gölgesinde

· Kar ve Ayı

· Turna Misali

· Unutma Biçimleri

Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.

Work in Progress bölümünde uluslararası jüri tarafından seçilecek bir filmin post - prodüksiyonun en önemli aşamalarından biri olan renk çalışması Cine Chromatix işbirliği ile Berlin'de yapılacak. Filmin tanıtımının vazgeçilmez çalışması olan fragman yapımı ise Fragmanhouse tarafından verilecek ödül ile tamamlanacak.