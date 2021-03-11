Köprüde buluşacaklar

TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Türkiye'den ve komşu ülkelerden 17 uzun metraj ve 4 belgesel film projesinin, 5 dizi projesinin ve post - prodüksiyonu devam eden 5'i belgesel ve 2'si uzun metraj olmak üzere 7 filmin sunumları Köprüde Buluşmalar'da çevrim içi ortamlarda yapılacak.
Bu yıl ilk kez adımları atılan işbirlikleri ile atölyelere katılan sinemacılara destek olmak amacıyla yeni ödüller sahiplerini bulacak.
Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı Work in Progress'e seçilen filmler belirlendi. Köprüde Buluşmalar seçici kurulu tarafından değerlendirilen Türkiye'den 5 uzun metraj film ve 2 belgesel Work in Progress'te uluslararası sunumlarını yaparken filmlerini tamamlamak için destek arayacak.
· Bakmalar Denizi
· Eat Your Catfish
· Halime
· Hatıraların Gölgesinde
· Kar ve Ayı
· Turna Misali
· Unutma Biçimleri
Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Work in Progress bölümünde uluslararası jüri tarafından seçilecek bir filmin post - prodüksiyonun en önemli aşamalarından biri olan renk çalışması Cine Chromatix işbirliği ile Berlin'de yapılacak. Filmin tanıtımının vazgeçilmez çalışması olan fragman yapımı ise Fragmanhouse tarafından verilecek ödül ile tamamlanacak.
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