Köprüde buluşacaklar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatSinema
ABONE OL

Köprüde Buluşmalar Seçkisi Tamamlandı

Köprüde Buluşmalar Seçkisi Tamamlandı
Köprüde buluşacaklar
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Köprüde Buluşmalar, Türkiye'den ve komşu ülkelerden yapımcı, yönetmen ve senaristleri, uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'den ve komşu ülkelerden 17 uzun metraj ve 4 belgesel film projesinin, 5 dizi projesinin ve post - prodüksiyonu devam eden 5'i belgesel ve 2'si uzun metraj olmak üzere 7 filmin sunumları Köprüde Buluşmalar'da çevrim içi ortamlarda yapılacak.

Bu yıl ilk kez adımları atılan işbirlikleri ile atölyelere katılan sinemacılara destek olmak amacıyla yeni ödüller sahiplerini bulacak.

Post-prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj kurmaca filmlerin ve belgesellerin uluslararası sunumlarının yapılacağı Work in Progress'e seçilen filmler belirlendi. Köprüde Buluşmalar seçici kurulu tarafından değerlendirilen Türkiye'den 5 uzun metraj film ve 2 belgesel Work in Progress'te uluslararası sunumlarını yaparken filmlerini tamamlamak için destek arayacak.

· Bakmalar Denizi
· Eat Your Catfish
· Halime
· Hatıraların Gölgesinde
· Kar ve Ayı
· Turna Misali
· Unutma Biçimleri

Atölye sonunda uluslararası jüri ödül almaya hak kazanan filmleri belirleyecek.
Work in Progress bölümünde uluslararası jüri tarafından seçilecek bir filmin post - prodüksiyonun en önemli aşamalarından biri olan renk çalışması Cine Chromatix işbirliği ile Berlin'de yapılacak. Filmin tanıtımının vazgeçilmez çalışması olan fragman yapımı ise Fragmanhouse tarafından verilecek ödül ile tamamlanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Erdal Beşikçioğlu'nun iki oyunu çevrim içi
KÜLTÜR-SANATİki oyunu çevrim içi
'Quo Vadis Aida?' BAFTA'ya iki dalda aday
KÜLTÜR-SANATBAFTA'ya iki dalda aday
TÜRSAK'ın yeni başkanı Cemal Okan
KÜLTÜR-SANATYeni başkan Cemal Okan
Aytekin Çakmakçı vefat etti
KÜLTÜR-SANATAytekin Çakmakçı vefat etti
Cihat Aşkın ve Hakan Şensoy'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATCihat Aşkın'dan 'Alla Turca' İş Sanat'ta
'Covid-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği'nde ikinci aşama
KÜLTÜR-SANATİkinci aşamada 6 milyon TL
Çağdaş sanatı dijitale taşıyor
KÜLTÜR-SANATÇağdaş sanatı dijitale taşıyor
Keman virtüözü Daniel Hope, Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANATKemancı Daniel Hope, Borusan Sanat'ta
İstanbul Bienali 'Kadınlar Günü'nü 'Yan Yanayız!' etkinliğiyle kutluyor
KÜLTÜR-SANATİstanbul Bienali'nden 'Yan Yanayız!'
İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden çevrimiçi 'Osmanlı'da ilk müzikoloji çalışmaları' sohbeti
KÜLTÜR-SANATÇevrimiçi 'İstanbul ve Müzik' sohbeti