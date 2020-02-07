Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

TÜRK KAHVESİ MALZEMELERİ

SADE KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

1 fincan su

AZ ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

Yarım çay kaşığı şeker

1 fincan su

ORTA ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

1 çay kaşığı şeker

1 fincan su

ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;

1 tatlı kaşığı kahve

2 çay kaşığı şeker

1 fincan su

TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Türk kahvesi pişirmeye kişi sayısına göre kahveyi cezveye dökerek başlıyoruz. Ardından kahvemizi nasıl yapacaksak ona göre şekerini ekliyoruz. Yine kişi sayısını unutmadan. Son olarak da kişi sayısına göre su ekliyoruz, karıştırmadan kısık ateşte ocağa alıyoruz. Kahveye dokunmadan köpüklenmesini bekliyoruz. Köpüğü yoğunlaşınca fincan sayısına göre şeker kaşığı ile kahve üzerinden aldığımız köpüğü fincanlara bölüştürüyoruz. Kahve kaynamaya başladığı an ocağın altını kapatıp köpük koyduğumuz fincanlara kahveyi pay ediyoruz. Kahvenin dibi her zaman daha yoğun olur. Sert kahve isteyenlere cezvenin sonundakini servis edebilirsiniz. Afiyet olsun....