Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

TÜRK KAHVESİ MALZEMELERİ
SADE KAHVESİ İÇİN;
1 tatlı kaşığı kahve
1 fincan su
AZ ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;
1 tatlı kaşığı kahve
Yarım çay kaşığı şeker
1 fincan su
ORTA ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;
1 tatlı kaşığı kahve
1 çay kaşığı şeker
1 fincan su
ŞEKERLİ TÜRK KAHVESİ İÇİN;
1 tatlı kaşığı kahve
2 çay kaşığı şeker
1 fincan su
TÜRK KAHVESİ NASIL YAPILIR?
Türk kahvesi pişirmeye kişi sayısına göre kahveyi cezveye dökerek başlıyoruz. Ardından kahvemizi nasıl yapacaksak ona göre şekerini ekliyoruz. Yine kişi sayısını unutmadan. Son olarak da kişi sayısına göre su ekliyoruz, karıştırmadan kısık ateşte ocağa alıyoruz. Kahveye dokunmadan köpüklenmesini bekliyoruz. Köpüğü yoğunlaşınca fincan sayısına göre şeker kaşığı ile kahve üzerinden aldığımız köpüğü fincanlara bölüştürüyoruz. Kahve kaynamaya başladığı an ocağın altını kapatıp köpük koyduğumuz fincanlara kahveyi pay ediyoruz. Kahvenin dibi her zaman daha yoğun olur. Sert kahve isteyenlere cezvenin sonundakini servis edebilirsiniz. Afiyet olsun....
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