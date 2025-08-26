Kore Nerede? Kore Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

Kore Nerede?

Kore nerede sorusuna detaylı yanıt vermeden önce Kore Yarımadası’nın konumundan söz edeceğiz. Kore Yarımadası, Asya kıtasının doğusunda ve Çin ile Japonya arasında yer almaktadır. Kore’nin doğusunda Japon Denizi bir diğer ismiyle de Doğu Denizi, batısında Sarı Deniz ve Güneyinde ise Kore Boğazı bulunur. Bu boğaz, Kore’yi Japonya’dan ayıran lokasyon olarak geçer. Kore, coğrafi olarak stratejik bir bölgede yer alır ve bu özelliği nedeniyle tarih boyunca pek çok medeniyetin de dikkatini çekmiştir. Öncelikle Kore Yarımadası’ndan söz etme nedenimiz Kore’nin 1945 senesinde ikiye ayrılmış olması. Yönetim açısından ikiye ayrılan Kore, bugün iki ayrı ülkedir. Kuzey Kore’nin tam adı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti iken Güney Kore ise Kore Cumhuriyeti resmi ismine sahiptir. Bu nedenle Kore nerede diye merak edenler için Güney Kore ve Kuzey Kore’nin konumlarından ayrı ayrı söz edeceğiz. Güney Kore adından da anlaşılacağı üzere Kore Yarımadası’nın güney yarısını kaplar. Kuzey Kore ise yine aynı şekilde bölgenin kuzey kısmındadır.

Kore Hangi Kıtada? Kore hangi kıtada yer alıyor sorusu da Kore nerede konusu gibi merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı ise Asya kıtası olarak karşımıza çıkıyor. Daha detaylı cevap verecek olursak, Kore Doğu Asya bölgesine dahildir. Doğu Asya ifadesi, Çin, Japonya, Tayvan, Kuzey Kore, Güney Kore ve Moğolistan gibi ülkeleri kapsayan geniş bir bölgeyi ifade etmek için kullanılıyor. Kore'nin yer aldığı Asya kıtası, dünyanın en büyük ve en kalabalık kıtası olarak geçer. Kore, bu önemli kıtada hem ekonomik hem de kültürel anlamda değerli bir yer tutar. Kuzey Kore'den ziyade özellikle Güney Kore, Asya kıtasının en dikkat çekici ülkelerinden biri hâline gelmiştir. Güney Kore, gerek teknolojik gelişmeleri ve kültürü ile adından bolca söz ettirir. Özellikle Güney Kore filmleri ve müzikleri kategoriye dahildir. Kore Komşu Ülkeleri Kore komşu ülkeleri dediğimizde kastedilen hem kara hem de deniz yoluyla çevrede bulunan ülkelerdir... Kore'nin genel anlamda dört komşu ülkesi bulunur. Ancak Kore komşu ülkelerinden söz ederken Güney Kore Komşu ülkeleri ve Kuzey Kore komşu ülkeleri şeklinde ilerlemek sağlıklı olacak…

Güney Kore Komşu Ülkeleri - Kuzey Kore: Aralarında kara sınırı bulunur.

- Japonya: Japon Denizi üzerinden deniz aşırı komşusudur.

- Çin: Aynı şekilde deniz sınırı komşusudur ve Sarı Deniz'in ötesinde yer alır. Kuzey Kore Komşu Ülkeleri - Güney Kore: Kara sınırı bulunur.

- Çin: Kara sınırı bulunur ve bu en uzun kara sınırı bulunan ülkedir.

- Rusya: Kısa bir kara sınırı bulunur. Bu komşular arasında en dikkat çeken ilişki, Güney Kore ile Japonya arasındadır. Çünkü bu iki ülke tarih boyunca çeşitli çatışmalar yaşamış olsalar da günümüzde güçlü ticari bağlara sahiptirler. Kore Başkenti Kore başkenti neresi sorusu, Kore komşu ülkeleri konusunda olduğu gibi ikiye ayrılır. Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye ayrılan ülkelerin aynı şekilde iki başkenti bulunur… Biz de bu başkentlerden ayrı ayrı bahsedeceğiz. - Güney Kore'nin Başkenti Yarımadanın güney kısmında konumlanmış olan Güney Kore'nin başkenti Seul şehridir. Başkent Seul, ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehridir. Başkent olmasının yanı sıra aynı zamanda bu şehir dünya genelinde en çok ziyaret edilen şehirlerden biri olma unvanını da taşır. Seul, teknoloji, ekonomi, moda ve popüler kültürün de merkezi olarak adeta Güney Kore'nin kalbidir. Ülkenin modern yüzünü yansıtan Seul, Han Nehri çevresine kurulmuştur.