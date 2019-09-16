Cumartesi günü sabaha karşı Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun üretim tesislerine yönelik düzenlenen saldırı Körfez'de iplerin yeniden gerilmesine neden oldu.

Pazar gecesi ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suçluyu bildiklerini ve ABD ordusunun 'hazır ve hedefe kilitli' olduğunu söyledi.

Trump ayrıca konuyla ilgili olarak, saldırının arkasında kimin olduğu ve hangi koşullarda ilerleyecekleri konusunda Riyad'dan bilgi beklediklerinin altını çizdi.

Trump'ın açıklaması, Başkan Yardımcısı Pence, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Savunma Bakanı Esper'in de katıldığı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının hemen ardından geldi.

POMPEO'DAN İRAN'A SUÇLAMA

Aramco tesislerine yönelik saldırıyı, Yemen'de devam eden savaşın taraflarından biri olan İran destekli Husiler üstlenirken, Tahran yönetimi saldırıyla bir alakaları olmadığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise saldırıyla ilgili olarak İran'ı suçlayarak, saldırıların Yemen'den geldiğine ilişkin bir kanıt olmadığını belirtti. Pompeo, "İran, dünyanın enerji tedarikine eşi benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Üst düzey ABD'li yetkililer ise uydu görüntülerine dayandırdıkları bilgilere göre, saldırıdan İran'ın sorumlu olduğunu savundu. CNN'e konuşan bir ABD'li yetkili, "Saldırının İran veya Irak tarafından gelmediğini görmek zor. Tesislerdeki vurulan tüm noktalar kuzeybatı tarafından vurulmuş. Bunu Yemen'den yapmak zor" ifadelerini kullandı.

Tesislerin uydu görüntülerini paylaşan ABD'li yetkili, tesislerde 19 noktanın vurulduğunu bunun 10 insansız hava aracıyla yapılmasının zor olduğunu söyledi. ABD'li yetkili ayrıca Suudi Arabistan'ın saldırının bir füze saldırısı olma ihtimalini de değerlendirdiğini ifade etti.

RUHANİ'DEN 'SAVAŞ OPERASYONU' SUÇLAMASI

Körfez'de iplerin gerilmesine neden olan saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Press TV'de yaptığı konuşmada saldırılar hakkında doğrudan konuşmadı ancak ABD'yi 'BAE ve Suudi Arabistan'a silah vererek ve istihbarat sağlayarak' bir 'savaş operasyonu' yürütmekle suçladı.

Ruhani, "Bugün bölgede olanlar, dünyadaki ülkelerin çoğunda endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD'nin İran'a yönelik 'maksimum baskı' politikasının 'maksimum yalan' politikasına dönüştüğünü söyledi.

Öte yandan Devrim Muhafızları komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Devrim Muhafızları'nın topyekün bir savaşa hazır olduğunu söyledi.Hacızade, İran füzelerinin 2000 kilometre menzildeki ABD üsleri ve gemilerini vurma kabiliyeti olduğunu vurguladı.

Hacızade, "Gerilim ve hassas durum nedeniyle, bölgemiz bir barut fıçısı gibi. Ne biz ne de Amerika savaş istiyor. Ancak temaslar yakınlaştıkça, güçler birbiriyle temasa geçtikçe, bir yanlış anlaşılma nedeniyle çatışma yaşanması muhtemel" şeklinde konuştu.

ARAMCO'YA YÖNELİK SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti. Saldırının tesisteki petrol üretimini günde 5.7 milyon varil azaltacağı açıklanmış bu da petrol fiyatlarında ani bir yükselişe neden olmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.