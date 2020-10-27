Sizde oldukça kolay ve lezzetli olan köri soslu mantarlı tavuk tarifini, evde kendi malzemelerinizle yapıp, sevdiklerinizle veya eve gelen misafirinize yapabilirsiniz.
KÖRİ SOSLU MANTARLI TAVUK MALZEMELERİ
- 5 parça kemiksiz tavuk göğsü
- Yarım kg mantar
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 fincan un
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı köri
- Yeteri kadar tuz ve karabiber
KÖRİ SOSLU MANTARLI TAVUK YAPILIŞI
- Tavuk göğüslerini ve mantarları kuşbaşı olarak doğruyoruz.
- Tencereye yağı koyarak, üzerine kuşbaşı doğranmış tavuk ve mantarları ekliyoruz.
- Suyunu çekene kadar kavuruyoruz.
- Başka bir tencereye tereyağını ve unu koyuyoruz.
- Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.
- Sonra tencereyi ateşten alarak, sütü topaklanmaması için karıştırarak yavaş yavaş ilave ediyoruz.
- Bir bardak suyu da üzerine ilave ediyoruz.
- Köri, karabiber ve tuzu da ilave ediyoruz.
- Daha sonra tekrar ocağa alıyoruz.
- Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz.
- Pişirdiğimiz tavukların ve mantarların üzerine sosu ekliyoruz.
- Hepsi iyice karışana kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun…
PÜF NOKTASI
- Tarifte, unu kavurduktan sonra sütü ilave ederken topaklanmaması için, yavaş yavaş dökün ve sürekli karıştırın.
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