Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.219,22 %-1,46
        DOLAR 41,9504 %0,25
        EURO 49,1738 %0,33
        GRAM ALTIN 5.855,82 %0,56
        FAİZ 40,62 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 72,88 %-0,11
        BITCOIN 105.642,00 %-2,08
        GBP/TRY 56,3696 %0,17
        EUR/USD 1,1712 %0,21
        BRENT 60,70 %-0,59
        ÇEYREK ALTIN 9.574,26 %0,56
        Haberler Ekonomi Para 'Korku endeksi' 6 ayın zirvesinde - Para Haberleri

        'Korku endeksi' 6 ayın zirvesinde

        Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin kaygılarla 28,99'a çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 13:02 Güncelleme: 17.10.2025 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Korku endeksi' 6 ayın zirvesinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor. Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ABD'de bankacılık sektöründe yaşanan belirsizliklerin eklenmesi piyasalardaki risk iştahının azalmasını sağladı.

        Ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması, bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygıları artırdı. Sorunlu kredilere ilişkin endişelerin artmasıyla bölgesel bankaların performansını yansıtan KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi, yüzde 6,3 geriledi. ABD tarafındaki bu olumsuz tablo, Asya ve Avrupa borsalarına da yansıdı.

        REKLAM

        Bu gelişmelerle yatırımcıların risk algısı da yükseldi. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi bugün 28,99'a çıktı. VIX endeksi 24 Nisan'da 26,47 seviyesinde bulunuyordu. Böylece endeks yaklaşık altı ayın en yüksek seviyesini gördü.

        Ak Yatırım Uluslararası Piyasalar Stratejisti Uraz Çay, konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, üçüncü çeyrek bilanço sezonuna büyük ABD bankalarının iyi başladığını söyledi.

        İşlem gelirleri ve yatırım bankacılığı aktivitelerinin finansallara olumlu yansıdığını ifade eden Çay, "ABD tüketicilerinin gidişatına dair kötü yorumlar almadık. Ayrıca ticari krediler tarafında da finans dışı kesimin net borç/FAVÖK kalemi ciddi bir problem içermiyor." dedi.

        Detaylara bakıldığında iki kısımda geçmişe göre artan risklerin bulunduğunu dile getiren Çay, bunlardan ilkinin özel krediler, ikincisinin ise araç kredileri olduğunu söyledi.

        Çay, "ABD'de bölgesel bankaların 'konut sektörü' hassasiyeti ve özel krediler tarafında 'opak' yani şeffaf olmayan bir piyasada faaliyet göstermeleri kredi portföylerinde riskler içeriyor. Bu riskleri iki bölgesel bankanın bilançolarında daha çok gördük. Şahsi düşüncem ise bu risklerin sistematik bir risk olmadığı yönünde." ifadelerini kullandı.

        Orta vadede ise azalan jeopolitik riskler, makro veriler açıklanmaya başlayınca daha çok anlaşılacak olan düşük resesyon riski, ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen faiz indirimleri ve sağlıklı devam eden yapay zeka yatırımlarıyla global borsa endekslerinin yükseliş trendine devam edeceğini bildiren Çay, veriler ile desteklenmediği sürece korku artışı yaratacak yorumları sağlıklı bulmadığını kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        Rıza dışı kürtaj iddiası! 2 doktora adli kontrol kararı
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması
        TCMB'den BKM soruşturması açıklaması
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        14 yıllık vahşette cansız bedeni böyle bulundu!
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        10 soruda 5G teknolojisi
        10 soruda 5G teknolojisi
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı