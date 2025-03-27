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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korku filmi gibi... Oğlunu öldüren kardeşine acımadı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Korku filmi gibi... Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!

        Aydın'da, 63 yaşındaki ağabeyi Ali Can Özkaya tarafından tabanca ile vurulan Felemez Özkaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ali Can Özkaya, ifadesinde kardeşi Felemez Özkaya'yı 3 yıl önce oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle vurduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 14:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 14:23
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        Oğlunu öldüren kardeşine acımadı!
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde olay, 24 Mart'ta saat 16.00 sıralarında, Yeni Sanayi Mahallesi 519. Sokak'ta meydana geldi.

        Ali Can Özkaya (63), 3 yıl önce oğlu Ertan Özkaya'yı (33) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen kardeşi Felemez Özkaya ile oto yıkamacıda karşılaştı.

        SİLAHLA 2 KEZ ATEŞ ETTİ

        Kardeşini öldüren Ali Can Özkaya.
        Kardeşini öldüren Ali Can Özkaya.

        DHA'daki habere göre Ali Can Özkaya, Felemez Özkaya'ya yanındaki tabancayla 3 el ateş etti. Felemez Özkaya, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Silah tutukluk yapınca bu kez de otomobiline giderek pompalı tüfeğini alan Ali Can Özkaya, tekrar olay yerine döndü.

        ELİNDE 'POMPALI' İLE YAKALANDI

        Ali Can Özkaya.
        Ali Can Özkaya.

        İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Elindeki pompalı tüfekle kardeşinin yanında bir süre bekleyen Ali Can Özkaya, daha sonra teslim oldu.

        VURDUĞU KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Ağabeyi tarafından öldürülen Felemez Özkaya.
        Ağabeyi tarafından öldürülen Felemez Özkaya.

        Felemez Özkaya ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkaya, buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        "OĞLUMU ÖLDÜRDÜĞÜ İÇİN VURDUM"

        Ali Can Özkaya, ifadesinde kardeşi Felemez Özkaya'yı 3 yıl önce oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle vurduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Can Özkaya, dün çıkarıldığı mahkemece 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        KATİL KARDEŞ DE ÖLDÜ

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Felemez Özkaya, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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        #Aydın
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