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HaberlerGündemKorkunç anlar! Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı - HABERLER
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Korkunç anlar! Halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı

Burdur'da, halk otobüsünün motoru seyir halindeyken alev aldı. Çoğunlukla öğrencilerin bulunduğu otobüs tahliye edilirken, alevler sürücü ve çevredekiler tarafından söndürüldü.

otobüs yandı
DHA

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yerleşkesinde meydana geldi. Burdur şehir merkezinden aldığı üniversite öğrencilerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl yerleşkesine götüren Murat Şen yönetimindeki 15 M 0003 plakalı halk otobüsünün motor kısmı kampüse girdiği sırada alev aldı. Motor kısmından duman yükseldiğini gören otobüs şoförü Şen hemen kapıları açarak öğrencileri tahliye etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan Şen, çevredekilerin de yardımıyla alevleri söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

 

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