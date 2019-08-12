İHA'nın haberine göre, Ali Yılmaz, 07 MNS 50 plakalı TIR’ına kent merkezindeki bir kurban pazarında biriken hayvan organlarını yükledi. Yılmaz, organları öğle saatlerinde Kızıllı Entegre Katı Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi’ne götürmek üzere yola çıktı.

TIR’ın damper kapağı teknik bir arızadan dolayı Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde açıldı. Kavşağa hayvanlara ait iç organların ve ölen bir boğanın düştüğünü farkeden Yılmaz, hemen aracını sağa çekti. Yardım için belediye ekiplerini arayan Yılmaz, diğer taraftan yakındaki bir kepçeden destek istedi.

Sürücüler kavşaktaki organlara çarpmamak için büyük çaba harcadı. Kokunun yayıldığı bölgeden vatandaşlar burunlarını kapatarak geçti.

Bazı vatandaşlar da kurban organlarını görüntülemesi dikkat çekti.

Kepçe hayvan organlarını ve ölen boğayı yeniden dampere yükledi. Kapağın yeniden sıkıştırılmasıyla TIR yoluna devam etti.