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HaberlerSağlıkKORKUNÇ! Bilim insanlarından Nipah virüsü uyarısı: Her an paylayabilir
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Bilim insanlarından Nipah virüsü uyarısı: Her an paylayabilir

İngiliz The Guardian'ın haberine göre, bilim insanları Nipah adlı virüse dikkat çekti. Uzmanlar, "Salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak yüzde 40 ila 75 ölüm oranına sahip" uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'Dünyanın en bulaşıcı 10 enfeksiyonu' listesinde yer alan Nipah virüsün her an patlayabileceği vurgulandı

KORKUNÇ! Bilim insanlarından Nipah virüsü uyarısı: Her an paylayabilir
Yeni virüs uyarısı! "Her an paylayabilir"
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HABERTURK.COM

İngiliz The Guardian, yeni bir pandemiye yol açabilecek yetenekteki Nipah virüs hakkında yayımlanan bir bilimsel araştırmaya dikkat çekti.

ÖLÜM ORANI YÜKSEK

"İlaç devleri bir sonraki salgına hazır değil" başlığıyla verilen haberde, Nipah virüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen dünyanın en bulaşıcı 10 hastalık listesinde yer aldığı vurgulandı.

Hollanda merkezli sivil toplum örgütü Access to Medicine Foundation uzmanlarına göre, Nipah virüsü, yüzde 75'e varan ölüm oranı ile potansiyel olarak bir sonraki büyük pandemi riskini taşıyor.

AŞISI YOK

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'ne göre, Nipah virüsü, insan ve hayvanlarda ciddi hastalık yapan ve yeni ortaya çıkan bir zoonoz olarak tanımlanıyor. Bangladeş’te ve Hindistan'da enfekte meyve yarasalarının kontamine ettiği palmiye özünün tüketilmesi sonucu insanlarda NiV enfeksiyonun geliştiği belirtildi.

Nipah virüsün ayrıca domuzlarda ve diğer evcil hayvanlarda da hastalığa neden olabileceği belirtilirken, insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir aşısının olmadığı kaydedildi.

"NİPAH VİRÜSÜ HER AN PATLAYABİLİR"

"Nipah virüsü, büyük endişe yaratan başka bir bulaşıcı hastalıktır" diyen Access to Medicine Foundation yöneticisi Jayasree K Iyer, "Nipah virüsü her an patlayabilir. Bir sonraki salgın ilaca dirençli bir enfeksiyon olabilir" diye konuştu.

Nipah virüsün, ciddi solunum problemlerine ve ensefalite (beyin iltihabı),beyin ödemine neden olabileceği ve salgının nerede meydana geldiğine bağlı olarak yüzde 40 ila 75 ölüm oranına sahip olduğu kaydedildi. Meyve yarasalarının virüsün doğal konağı olduğu belirtildi.

İLAÇ ENDÜSTRİSİ VE TOPLUM COVID-19 SALGININA HAZIRLIKSIZ

Raporda, yeni koronavirüslerin küresel bir sağlık acil durumuna neden olma ihtimalinin yüksek olduğu konusunda yıllardır yapılan uyarılara rağmen, ilaç endüstrisinin ve genel olarak toplumun Covid-19 salgınına hazırlıksız olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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