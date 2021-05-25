İHA

İstanbul Eminönü’nde akli dengesi bozuk olduğu öne sürüler bir şahıs, sahilde oturan inşaat işçisi Ahmet Uzun'u denize atarak öldürdü. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Korkunç olay, geçen nisan ayında Eminönü Şehir Hatları Eminönü Vapur İskelesi yanında meydana geldi. Akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Serkan A., sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltendi. Kız çocuğunun çırpınışları üzerine vazgeçen saldırgan, bu kez sahilde oturarak kendisini seyreden inşaat işçisi Ahmet Uzun'a (38) yöneldi. Uzun'a yumruk atan saldırgan, denize düşmesini sağladı. Kafasını betona çarparak denize düşen Ahmet Uzun, hayatını kaybetti.

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren cinayet, güvenlik kameralarına da yansıdı. Betonda oturan Uzun'a önce yumruk vuran zanlı, daha sonra denize atarak başını kıyıdaki betona çarpıp denize düşen talihsiz adamın ölümünü izliyor. Bu sırada katil zanlısı ile birlikte çevredeki kişilerin de olayı izlediği görülen video karesine, olayın yaşandığı yere birkaç metre mesafede bulunan iki kişiden oluşan bir müzik grubu da takılıyor. Şarkı söyleyip gitar çaldıkları anlaşılan söz konusu kişilerden birinin, olay anına tanıklığı ve şaşkınlık görülüyor. Bu sırada katil zanlısı Serkan A., olaydan bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalışıyor.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamera kayıtlarını incelemelerin ardından kimliği ve yerini tespit ettikleri Serkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Uzun'u denize atarak feci şekilde ölümüne neden olan katil zanlısı emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.