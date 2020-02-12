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HaberlerGündemKorkunç iddia! 9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu

Korkunç şüphe! 9 yaşındaki çocuk 'işkence' izleriyle ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Olayla ilgili çocuğun babası, üvey annesi ve kardeşleri gözaltına alındı

Bursa şüpheli ölüm
Genel

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Suriye uyruklu 9 yaşındaki çocuk, ailesiyle yaşadığı evinde ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, Eşref Dinçer Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katından bağırma sesleri duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı adrese geldi.

Muhammet Hüseyin'in banyoda hareketsiz yattığını gören polis, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

VÜCUDUNDA DARP, KESİK VE YANIK İZLERİ BULUNDU

DHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çocuğun vücudunda kesik, darp ve yanık izlerine rastlandı. Babası, üvey annesi ve 3 kardeşiyle birlikte oturan Muhammet'in işkence yapılarak öldürüldüğü değerlendiriliyor.

BABA VE ÜVEY ANNE CİNAYET ŞÜPHESİYLE GÖZALTINDA

Polis, cinayet şüphesiyle Muhammet Hüseyin'in babası, üvey annesi ve kardeşlerini gözaltına aldı.

MAHALLELİDEN TEPKİ

İHA'nın haberine göre,  Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü.

Çocuğun cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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