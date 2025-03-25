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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç iddia! Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Korkunç iddia! Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!

        İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir saldırı gerçekleşti. Olayda iddiaya göre bir şüpheli markette tartışıp takip ettiği 19 yaşındaki kadına önce yumruk attı, ardından da kadını taciz etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 17:30 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:30
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        Markette tartıştığı kadını takip edip dehşeti yaşattı!
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        Esenyurt'ta iddiaya göre B.T. (18) isimli şüpheli markette tartışıp takip ettiği E.K.'ye (19) önce yumruk attı ardından da kadını taciz etti.

        DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, 20 Mart Perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.T. isimli şüpheli markette tartıştığı E.K.'yi bir süre takip etti. E.T. takip edildiğini fark ederek binaya girerek bir süre saklandı.

        Şüphelisi ise, kadının binadan çıkmasını bekledi. Şüphelinin gittiğini düşünen kadın binadan çıktı. Bu sırada saldırganın, kadına önce yumruk attığı ardından da E.T.'yi taciz ettiği öne sürüldü.

        B.T.'nin binadan çıkan E.K.'yi takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının kamera açısından çıktıktan sonra bağırdığı anlar duyuluyor. Diğer yandan ihbar üzerine polis ekiplerinin gözaltına aldığı B.T., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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