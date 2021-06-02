Korku dolu anlar! Metrobüs karıştı!

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde, Üsküdar’daki Burhaniye metrobüs durağında öğle saatlerinde akılalmaz bir olay meydana geldi. İddiaya göre, metrobüste yolcular arasında kavga çıktı.
İKİ KİŞİ ARASINDA TARTIŞMA
İHA'da yer alan habere göre iki kişi arasında başlayan tartışma, metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.
METROBÜS ŞOFÖRÜ ARACI SAĞA ÇEKTİ
Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı sağa çekti ve kavga yola sıçradı.
Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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