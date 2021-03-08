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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ KAZA! Son dakika: Bursa'da işçileri taşıyan otobüs devrildi!
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Bursa'da işçileri taşıyan otobüs devrildi!

Bursa'da, lastiği patlayan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada 18 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla tedavi altına alındı

KORKUNÇ KAZA! Son dakika: Bursa'da işçileri taşıyan otobüs devrildi!
Bursa'da işçileri taşıyan otobüs devrildi!
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DHA

Bursa'da, Bursa-Balıkesir Karayolu, Karacabey ilçesi Karakoca mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ali Erdemir´in sürücüsü olduğu 16 S 1003 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

OTOBÜS YAN YATTI

DHA'da yer alan habere göre yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA NEDENİYLE YOL 1 SAAT KAPANDI

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir Karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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