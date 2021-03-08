Bursa'da işçileri taşıyan otobüs devrildi!

Bursa'da, Bursa-Balıkesir Karayolu, Karacabey ilçesi Karakoca mevkiinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ali Erdemir´in sürücüsü olduğu 16 S 1003 plakalı yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.
OTOBÜS YAN YATTI
DHA'da yer alan habere göre yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
KAZA NEDENİYLE YOL 1 SAAT KAPANDI
Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir Karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.
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