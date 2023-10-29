Korkunç kaza! Sürücü öldü

Korkunç son! Yoldan çıkıp iş makinesine çarptı
Aksaray'da, yoldan çıkıp iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Altınkaya, olay yerinde hayatını kaybetti
Aksaray'da, iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Altınkaya (31), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Altınkaya'nın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkıp, yol genişletme çalışması yapan iş makinesine arkadan çarptı.
Araç hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar, sürücü Yakup Altınkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Altınkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.