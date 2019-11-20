Akhisar'da evli ve ilk kocasından olma 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Nevin Nilitaş, 6 ay önce evlendiği ikincisi kocası 36 yaşındaki Alpaslan Nilitaş tarafından yaşadıkları evde kafasından vurularak öldürüldü.
Korkunç cinayet dün saat 22.00 sıralarında Reşatbey Mahallesi 190 Sokak üzerindeki müstakil evde meydana geldi. İHA'nın haberine göre henüz nedeni belli olmayan bir konu üzerinde tartışan çiftin kavgası büyüyünce Alpaslan Nilitaş, evinde bulunan ruhsatsız tek kırma tüfekle eşi Nevin Nilitaş'ı kafasında vurdu.
Sesleri duyan komşular içeri girdiklerinde kadını hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine intikal eden Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri cinayet zanlısı Alpaslan Nilitaş'ı yakalayarak gözaltına aldı.
Kocası tarafından katledilen Nevin Nilitaş'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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