Elazığ'da bir doktor öğrenci evinde bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç olay,akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak’ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi.

İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin A.(23),sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin’i evine çağırdı.

Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Bu sırada Fatih Şemsettin A. ise elinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tıp öğrencisi ve doktor sevgilisini gözaltına aldı. Elinden yaralı olduğu öğrenilen Fatih Şemsettin A. polis eşliğinde tedavi için ambulansla şehir hastanesine, kadın şüphelisi ise asayiş şubesine götürüldü.

Cumhuriyet savcısının olay yeri inceleme ekipleriyle cinayet mahallinde inceleme yaptı. 2 saat süren inceleme sonrası Girgin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

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