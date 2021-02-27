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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Son dakika: Dekanı kendi eseri öldürecekti! İşte o anlar
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Dekanı kendi eseri öldürecekti!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun üzerine, 13 metrelik piramidal enstalasyonu buz tutturarak, performans denemesi yaparken, buz parçaları düştü. Bu anlar, kameraya anbean yansırken, Prof. Dr. Kavukçu hastanede tedaviye alındı

KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Dekanı kendi eseri öldürecekti! İşte o anlar
DHA

Erzincan'da, kadına yönelik şiddete tepki konulu çalışma yapan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye de 'aile' yazdı.

'KADINA ŞİDDET'E DİKKAT ÇEKECEKTİ

DHA'da yer alan habere göre yerdeki buzlara ise 'kadına şiddet' yazarak, performansına devam eden Prof. Dr. Kavukcu, bu sırada 13 metrelik kulenin en üst noktasından buzun çatlama seslerini duydu.

ESERİNİ OLUŞTURAN BUZLAR ÜZERİNE DÜŞTÜ

Dekan Kavukcu'nun üzerine, kendisini korumak amacıyla ileri doğru hamle yaparken, büyük ve küçük parçalardan oluşan buz parçaları düştü.

Mehmet Kavukcu, parçaların çarpması sonucu 4-5 metre sürüklendi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan Prof. Dr. Kavukcu, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Dekan Mehmet Kavukcu'nun üzerine buz parçalarının düştüğü anlar, kameraya saniye saniye yansıdı.

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