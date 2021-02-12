Karı koca evlerinde ölü bulundu! 0:00 / 0:00

İHA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçenin Hurmalık mahallesi TOKİ Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün işlerine gitmeyince arkadaşları tarafından yakınlarına haber verildi.

YAKINLARI ÇİFTTEN HABER ALAMADI

İHA'da yer alan habere göre Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlikçi olarak çalışan Kâmil Ikinci (35) ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci (32) telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ancak içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi. Genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız yattıkları tespit edildi.

ÇİFT BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, genç çift 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.