Karı koca evlerinde ölü bulundu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Son dakika: Karı koca evlerinde ölü bulundu!
ABONE OL

Karı koca evlerinde ölü bulundu!

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, Kamil ve Zeynep İkinci çifti, evlerinde silahla vurulmuş olarak bulunurken, polis ekipleri çiftin intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor

KORKUNÇ OLAY! Son dakika: Karı koca evlerinde ölü bulundu!
Karı koca evlerinde ölü bulundu!
0:00 / 0:00
İHA

Trabzon'un Çaykara ilçesinde alınan bilgiye göre, ilçenin Hurmalık mahallesi TOKİ Evleri'nde kalan Kamil (35) ve Zeynep Ikinci (32) çifti bugün işlerine gitmeyince arkadaşları tarafından yakınlarına haber verildi.

YAKINLARI ÇİFTTEN HABER ALAMADI

İHA'da yer alan habere göre Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde güvenlikçi olarak çalışan Kâmil Ikinci (35) ve aynı hastanede hemşire olarak çalışan eşi Zeynep İkinci (32) telefonlarına da cevap vermeyince yakınları evlerine gitti.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ancak içeri giremeyince polis ekipleri çağrılarak çilingir yardımı ile evlerine girildi. Genç çiftin silahla vurulmuş şekilde yerde cansız yattıkları tespit edildi.

ÇİFT BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞ

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılırken, genç çift 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Kaldırımda 1,5 metre kuralı: Taşımalı durak!
GÜNDEMKaldırımda 1,5 metre kuralı
Son dakika haberi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısını oldu
GÜNDEMKılıçdaroğlu da koronavirüs aşısını oldu
Teröriste 'nüfus cüzdanı'na jandarma darbesi
GÜNDEMTeröriste 'nüfus cüzdanı'na jandarma darbesi
2020-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! 2020-YDUS sınava giriş belgesi sorgulama
GÜNDEM2020-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
Aşı randevu alma: Covid aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet ve MHRS aşı randevu ekranı
GÜNDEMKoronavirüs aşı randevusu alma ekranı
Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadın abdest alınışı farklı mı? Abdestin farzları ve sünnetleri
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
PENÇE| Son dakikaç Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 33 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM33 terörist etkisiz hale getirildi!
Deprem oldu: Kastamonu! Son dakika depremler listesi - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMSon depremler listesi
Bursa Cuma namazı saati: 12 Şubat Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
CHANGE ÇETESİ| Son dakika: Muğla polisi skandal çeteyi çökertti
GÜNDEMAğır hasara 'change'