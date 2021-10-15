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Kayseri'de 7 yıl önce öldürülen Cemal Uzun'un katilinin, kardeşi Nuri Uzun olduğu olduğu, üstelik eşinin de cinayete yardım ve yataklık ettiği ortaya çıktı.

Nuri Uzun, kanal kanal gezip "Ağabeyimin katilini bulun" çağrısında bulunmuştu. Polisin uzun soluklu araştırmalarının ardından itiraf geldi.

Show Haber'in haberine göre; yıllarca ağabeyinin katilinin bulunmasını isteyen Nuri Uzun'un ağabeyini öldüren tetiği çektiği ortaya çıktı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas köyünde 40 yaşındaki Cemal Uzun tüfekle vurularak öldürülmüştü. Ailesinin ifadesine göre cinayeti evdeki altınları çalmaya gelen hırsız işlemişti.

Ancak katilin kardeşi Nuri Uzun olduğu, anne ile eşin de cinayete karşı sessiz kaldığı ortaya çıktı.

Cemal Uzun'un eşi ve annesi adliyeye sevk edilirken, katil Nuri Uzun tutuklandı.