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HaberlerGündem3. SayfaMAKAS FACİASI | Son dakika: Yayalara ve motosiklete çarptı! 1 ölü, 3 yaralı
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Antalya'da 'makas' faciası: Motosiklet sürücüsü kurtulamadı

Antalya'da makas attığı öne sürülen otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Son sürat giderken makas attığı iddia edilen otomobil önce motosiklete, ardından da kaldırımda yürüyen 2 kadına çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT çalışanı Hakkı Kök olay yerinde hayatını kaybetti

MAKAS FACİASI | Son dakika: Yayalara ve motosiklete çarptı! 1 ölü, 3 yaralı
Makas faciası: 1 ölü, 3 yaralı
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İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde makas atarak son sürat gittiği iddia edilen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaldırımda yürüyen iki kadın yaralandı.

Kaza, önceki gün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önünde giden Hakkı Kök idaresindeki motosiklete ve kaldırımda yürüyen iki kadına çarptı. Otomobil, daha sonra elektrik direğine çarparak yerinden söktü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda yürüyen iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü ise hayatını kaybetti.

Korkun&ccedil; kazada hayatını kaybeden ASAT &ccedil;alışanı Hakkı K&ouml;k.
Korkunç kazada hayatını kaybeden ASAT çalışanı Hakkı Kök.

Kaza anında üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi belirlenemeyen sürücünün Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT çalışanı Hakkı Kök olduğu belirlendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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