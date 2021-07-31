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Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ! Son dakika: İşte 70 metrelik uçuruma düştüğü an - HABERLER
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Kayınvalidesinin 70 metrelik uçuruma düştüğü anı görüntüledi

Eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan 71 yaşındaki Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü. Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen korkunç olay, o sırada cep telefonuyla kayıt yapan damat Kadir Şahiner'in çektiği görüntülere yansıdı

KORKUNÇ! Son dakika: İşte 70 metrelik uçuruma düştüğü an - HABERLER
Korkunç! İşte 70 metrelik uçuruma düştüğü an
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DHA

Artvin'in Şavşat ilçesinde ailesi ile birlikte gezmeye çıkan Pumpul Karademir´in (71), dengesini kaybedip 70 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdiği anlar, bu sırada cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından görüntülendi. Olaya tanıklık eden Karademir´in eşi, kızı, damadı ve torunu büyük şok yaşadı.


Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir´in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, Kadir Şahiner´in önünde yürüyen Karademir, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştı.

Bu sırada Ayla Şahiner annesine, "Anne gitme, hayır, anne gitme" diye selendi. "Başım döndü" diyen damadının ise kayınpederi Mehmet Karademir'e "Baba tut şunu baba tut" diye seslendiği duyuldu.

O anlarda Pumpul Karademir dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çığlık seslerinin yükseldiği görüntülerde kayıt sona erdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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