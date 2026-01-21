Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Korkusunu yendi, evini sokak kedilerine yuvaya dönüştürdü

        Korkusunu yendi, evini sokak kedilerine yuvaya dönüştürdü

        Erzurum'da kedi korkusunu yenmek için bir kedi sahiplenen Derya Çizmeli, zamanla sokakta yaralı, hamile ve güçsüz halde bulduğu kediler için dairesini adeta yuvaya dönüştürdü. Kış mevsiminin sert geçtiği kentte, hayvanların soğukta hayatta kalmakta zorlandığını belirten Çizmeli, evine aldığı kedilerin tüm bakım ve tedavi masraflarını kendi imkânlarıyla karşılıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:12 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Korkusunu yendi, evini sokak kedilerine yuvaya dönüştürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Derya Çizmeli'nin sokak hayvanlarına olan duyarlılığı, korkusunu yenmek için bir kedi sahiplenmesiyle başladı.

        Evinde beslediği kediyle aralarında bağ oluşan Çizmeli'nin zamanla sokakta zor durumda olan hayvanlara karşı hassasiyeti arttı.

        Kışın dondurucu soğuğunda hamile bir kediyi evine alan Çizmeli, 'terk edilmiş' birçok kediye kapılarını açtı. Bazı vatandaşların bakamadıkları için sokağa terk ettikleri kedileri de 'Bu soğukta ne yapacaklar?' diyerek evine alan Çizmeli, günün önemli bir bölümünü onlara bakmakla geçiriyor.

        REKLAM

        Sadece mama verip karınlarını doyurmakla kalmayıp, onlarla oynayan Çizmeli, sağlık kontrollerini de ihmal etmiyor. Her sabah kedilerini eliyle doyuran Çizmeli, hasta olduğunu gördüklerini hemen veteriner hekime götürerek tedavisini yaptırıyor. Çizmeli'nin sıcak bir yuva kurduğu kediler, evde istedikleri gibi koşturup, oynuyor.

        "DESTEKÇİLERE İHTİYACIM VAR"

        Dairesinde misafir ettiği kedilerin sayısı artan Çizmeli, sahiplendirmek için hayvanseverlere çağrıda bulundu. Emekli-çalışan olarak kedilerin bakımı için aylık 40 bin lira ödediğini söyleyen Çizmeli, “Aylık 40 kilo mama tüketiyorlar. Ucuz mama kullanmıyorum çünkü sağlıkları benim için her şeyden önemli. Kumları, veteriner masrafları ve bakımlarıyla aylık giderim 30-40 bin lirayı buluyor. Hem emekliyim hem çalışıyorum, tüm kazancımı onlara adadım ama artık sesimi duyurmak istiyorum. Bu canlara yuva da arıyorum. Sahiplendirmek istiyorum ama kimse yanaşmıyor. Sesimi duyuramıyorum. Bu canların güvenle yaşayabileceği yuvalara ve bu süreçte bana omuz verecek destekçilere ihtiyacım var" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 18 Ocak 2026 (ACMI Havayolu Sayısı Neden Artıyor?)

        Yeni havayolu konsepti: Bir uçak tüm ekibiyle birlikte kiralanıyor. ACMI havayolu sayısı neden artıyor? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; Tailwind Airlines Genel Müdürü Efe Erten oluyor.  

        #sokak kedileri
        #kedi korkusu
        #derya çizmeli
        #Erzurum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        Kalaşnikoflu infaz kameraya yansıdı! 37 mermi bulundu!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Annesini, babasını ve ağabeyini öldürdü... Kritik delil ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Rakka'da stadyuma kazılan tüneller ve hücreler!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Isınmak için sobaya yaklaştı... Elinde tiner vardı!
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Avrupalı havayolu şirketi Musk'ın hedefinde
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        Trump'ın uçağında elektik arızası
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        3 Türk ülkesi 110 ton altın aldı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 bölge için sağanak alarmı!
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Haseke'de 4 günlük ateşkes ilan edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Türk bayrağına hain saldırı! Türkiye'den peş peşe açıklamalar
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Her ağlama şekli başka bir şey anlatıyor!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        Bodo'dan M.City'ye karşı tarihi galibiyet!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"