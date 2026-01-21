Korkusunu yendi, evini sokak kedilerine yuvaya dönüştürdü

Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Derya Çizmeli'nin sokak hayvanlarına olan duyarlılığı, korkusunu yenmek için bir kedi sahiplenmesiyle başladı.

Evinde beslediği kediyle aralarında bağ oluşan Çizmeli'nin zamanla sokakta zor durumda olan hayvanlara karşı hassasiyeti arttı.

Kışın dondurucu soğuğunda hamile bir kediyi evine alan Çizmeli, 'terk edilmiş' birçok kediye kapılarını açtı. Bazı vatandaşların bakamadıkları için sokağa terk ettikleri kedileri de 'Bu soğukta ne yapacaklar?' diyerek evine alan Çizmeli, günün önemli bir bölümünü onlara bakmakla geçiriyor.

Sadece mama verip karınlarını doyurmakla kalmayıp, onlarla oynayan Çizmeli, sağlık kontrollerini de ihmal etmiyor. Her sabah kedilerini eliyle doyuran Çizmeli, hasta olduğunu gördüklerini hemen veteriner hekime götürerek tedavisini yaptırıyor. Çizmeli'nin sıcak bir yuva kurduğu kediler, evde istedikleri gibi koşturup, oynuyor.

"DESTEKÇİLERE İHTİYACIM VAR"

Dairesinde misafir ettiği kedilerin sayısı artan Çizmeli, sahiplendirmek için hayvanseverlere çağrıda bulundu. Emekli-çalışan olarak kedilerin bakımı için aylık 40 bin lira ödediğini söyleyen Çizmeli, “Aylık 40 kilo mama tüketiyorlar. Ucuz mama kullanmıyorum çünkü sağlıkları benim için her şeyden önemli. Kumları, veteriner masrafları ve bakımlarıyla aylık giderim 30-40 bin lirayı buluyor. Hem emekliyim hem çalışıyorum, tüm kazancımı onlara adadım ama artık sesimi duyurmak istiyorum. Bu canlara yuva da arıyorum. Sahiplendirmek istiyorum ama kimse yanaşmıyor. Sesimi duyuramıyorum. Bu canların güvenle yaşayabileceği yuvalara ve bu süreçte bana omuz verecek destekçilere ihtiyacım var" diye konuştu.