Korkutan görüntü! Facia kıl payı!
DHA'nın haberine göre Çüngüş ilçesi kırsalında 2 enerji şirketi personeli, onarım için karla kaplı eğimli arazide sürükledikleri elektrik direğinin kaymasıyla dengelerini kaybedip düştü.
Direkle birlikte sürüklenen işçiler bir süre sonra çalılara çarptı. İşçilerin yara almadan kurtulduğu o anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.