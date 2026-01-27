Habertürk
Habertürk
        Korkutan görüntü! Facia kıl payı!

        Korkutan görüntü! Facia kıl payı!

        Diyarbakır'da eğimli bir arazide işçiler, karda kayan direkle birlikte sürüklendi. İşçilerin yara almadan kurtulduğu o anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 14:55 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:55
        Korkutan görüntü! Facia kıl payı!
        Diyarbakır'da karla kaplı eğimli arazide 2 enerji şirketi çalışanı, sürüklediği elektrik direğiyle birlikte kayarak çalılara çarptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Çüngüş ilçesi kırsalında 2 enerji şirketi personeli, onarım için karla kaplı eğimli arazide sürükledikleri elektrik direğinin kaymasıyla dengelerini kaybedip düştü.

        Direkle birlikte sürüklenen işçiler bir süre sonra çalılara çarptı. İşçilerin yara almadan kurtulduğu o anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

