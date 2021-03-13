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HaberlerSağlıkKORKUTAN SENARYO! Prof. Dr. Uğur Şahin: Covid-19 en kötüsü değil - Haberler
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Prof. Dr. Uğur Şahin: Covid-19 en kötüsü değil

Dünyaya bir sonraki salgın için hazırlanılması tavsiyesinde bulunan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu gezegendeki tüm nüfus için yeterli dozu üretmeye hazır değildik" dedi ve “Bu değişmek zorunda. Sadece hızlı aşı geliştirmek için değil, aynı zamanda yeterli dozlar üretmek için de hazırlıklı olmalıyız" açıklamasında bulundu

KORKUTAN SENARYO! Prof. Dr. Uğur Şahin: Covid-19 en kötüsü değil - Haberler
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan senaryo!
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HABERTURK.COM

Covid-19'un pandemi ilan edilmesinden bir yıl sonra, dünyaya bir sonraki salgın için hazırlanılması tavsiyesinde bulunuldu. Bu uyarı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den geldi.

"GELECEKTEKİ PANDEMİLER DAHA YIKICI OLABİLİR"

Bloomberg'de yer alan habere göre, koronavirüs hala dünya çapında günlük yaşamın çoğunu kısıtlarken Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19'un hayal edilebilecek en kötü salgın olmadığını söyledi. Gelecekteki pandemilerin daha yıkıcı olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Şahin, hazır olmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

"ÜÇ AY İÇİNDE..."

Prof. Dr. Şahin, "İlaç üreticilerinin ve hükümetlerin amacı, aşı geliştirildikten sonraki üç ay içinde tüm dünyayı aşılayacak üretim kapasitesine sahip olmak gerekir" açıklamasında bulundu.

Şahin, mevcut aşı kampanyalarının durumu göz önüne alındığında, küresel nüfusun büyük bir kısmının hala aşı beklediğini, bunun iddialı bir hedef olduğunu ve oraya ulaşabilmek için kamu-özel ortaklığının gerekliliğini öngördü.

"YETERLİ DOZLAR ÜRETMEK İÇİN DE HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Mevcut durum için "Bu gezegendeki tüm nüfus için yeterli dozu üretmeye hazır değildik" diyen Prof. Dr. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu değişmek zorunda. Sadece hızlı aşı geliştirmek için değil, aynı zamanda yeterli dozlar üretmek için de hazırlıklı olmalıyız.”

BioNTech ve ABD'li ortağı Pfizer'in AB'nin ikinci çeyrekte aşılama kampanyasını hızlandırması için 400 milyon doz göndermesi bekleniyor. Ancak şimdilik, Avrupalıların yalnızca yaklaşık yüzde 7'si en az bir doz aldı. ABD'de ise bu oran yüzde 19 civarında. Öte yandan Afrika'daki çoğu ülkede henüz aşılanma başlamadı bile.

2022'DE 3 MİLYAR DOZ ÜRETİM

Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünya için yeterli doz üreteceğini öngördü ve Pfizer ve BioNTech'in 2022'de 3 milyar dozluk üretim kapasitesine sahip olabileceğini söyledi.

ACİL DURUM İZNİ ALAN İLK AŞI OLDU

Pfizer-BioNTech aşısı, Aralık ayında acil durum izni alan, ABD ve Avrupa'da ilk izin verilen aşı oldu. Pfizer, bu yıl Covid aşısından 15 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor.

"ORTAKLIKLARA AÇIĞIZ"

Prof. Dr. Uğur Şahin, "Ortaklıklara açığız, ancak bunlara bağlı değiliz" diyerek, yeni ortakların bir ürünün pazara daha hızlı girmesine yardımcı olması veya tamamlayıcı bir beceri veya teknoloji katması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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