Kornea nakliyle sol gözü yeniden gördü

        Eskişehir'de 10 yıl önce geçirdiği katarakt ameliyatının ardından sol gözü görme yetisini kaybeden Adnan Metin (70), kornea nakli sonrası yeniden görmeye başladı. Metin, "Sol gözüm tamamen kapalı olduğu için sağ tarafı da etkiliyordu. Yolda yürürken kafamı direğe çarptığım zamanlar oldu. Şu anda çok iyiyim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 21.01.2026 - 10:21
        Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan Adnan Metin, 10 yıl önce katarakt ameliyatı oldu. Metin, bir süre sonra sol gözünde görme kaybı yaşadı. Birçok hastanede tedavi gören Adnan Metin, tavsiye üzerine Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne geldi. Burada yapılan muayenede Metin’in 10 yıl önce olduğu katarakt ameliyatının ardından sol gözündeki görme yetisini tamamen kaybettiği belirlendi. Hastanede kornea bankasından uygun donör bulunan Adnan Metin, ameliyata alındı. Op. Dr. Burak Özkan ve ekibinin başarılı geçen operasyonu ardından Metin’in sol gözü yeniden görmeye başladı.

        İLK KEZ YARIM KAT KORNEA NAKLİ YAPILDI

        Op. Dr. Özkan, katarakt ameliyatının ardından Adnan Metin’de korneanın saydamlığını sağlayan ve ‘endotel tabakası’ olarak adlandırılan hücrelerde yetmezlik geliştiğini ve bu durumun hastada hem görme azalmasına hem de ağrılara yol açtığını belirlediklerini söyledi.

        Yapılan teşhis sonrası ameliyata alınan Metin’in sol gözünün net olarak görmeye başladığını ifade eden Op. Dr. Özkan, “Biz hastanemizde uzun zamandır tam kat kornea nakilleri gerçekleştirmekteyiz. Ancak bu hastamızda, yarım kat nakil yöntemi olarak bilinen kornea endotel naklini uyguladık. Çok şükür naklettiğimiz doku yerine başarılı bir şekilde yapıştı ve vücut tarafından kabul edildi. Bundan sonraki süreçte hastamızın takiplerine düzenli olarak devam edeceğiz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hastanemiz Göz Bankası’nda daha önce yalnızca tam kat kornea nakli yapılmaktaydı. Bu hastamızla birlikte ilk kez yarım kat kornea naklini başarıyla gerçekleştirmiş olduk” diye konuştu.

        "SOL GÖZ, SAĞ TARAFI DA ETKİLİYORDU"

        Adnan Metin, tek gözle yaşamanın günlük yaşamını güçleştirdiğini anlatarak, “Aslen Eskişehirliyim ancak Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde oturuyorum. Sol gözümden 10 yıl önce katarakt ameliyatı oldum. Operasyondan sonra görme yetimi kaybettim. Şu anda geçirdiğim ameliyatın ardından sol gözüm net görüyor. Televizyon izlemiyordum, sol gözüm tamamen kapalı olduğu için sağ tarafı da etkiliyordu. Yolda yürürken kafamı direğe çarptığım zamanlar oldu. Şu anda çok iyiyim. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

        Metin, geçirdiği operasyonun ardından kontrolleri yapıldı ve taburcu edildi.

