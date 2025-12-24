Kornea nakliyle yeniden görmeye başladı

Kornea tabakasında görülen genetik hastalık "Fuchs Endotelyal Distrofi" nedeniyle görme kaybı yaşayan Bostan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümüne başvurdu.

Tedavisine başlanan ve Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti (yarım kat kornea nakli) planlanan Bostan için Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli Koordinatörlüğü ile iletişime geçildi.

Afyonkarahisar'daki bir göz bankasından temin edilen kornea, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Büşra Köse ve ekibinin katıldığı operasyonla Bostan'a nakledildi.

Nakilin ardından taburcu edilen Bostan, yeniden net görmeye başladı ve yaşam kalitesini geri kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Köse, hastanın "Fuchs Endotelyal Distrofi" isimli genetik bir rahatsızlığı olduğunu söyledi.

Söz konusu hastalığın 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabildiğini belirten Köse, "Hastanın her iki gözünde de görme azlığı yapıyor. Gözün en iç tabakası, endotel dediğimiz tabaka fonksiyon göremiyor. Hastamız bulanık görme ve ağrılarla bize geliyor" diye konuştu.

Köse, hastanın ilk önce sol gözüne nakil planladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yarım kat naklimizi gerçekleştirdik ve nakil başarıyla sonuçlandı. Anatomik pozisyonda istediğimiz şekilde yerleşti doku, ondan sonra fonksiyon görüp çalışmaya başladı ve hastanın görmesi arttı. Hastanın bulanıklaşan korneası yeniden saydamlaştı ve ağrı şikayetlerinden de kurtuldu. Şu anda çok memnun. Diğer gözünün de en erken şekilde olmasını istiyor."

Diğer göze nakil için de hazırlıkların yapıldığını anlatan Köse, amaçlarının hastanın daha sağlıklı görebilmesi için sağ gözüne de kornea nakli yapmak olduğunu kaydetti.

"DOKTORLARIMIZ SAYESİNDE İYİ OLDUM"

Yeniden net görmeye başlayan Huri Bostan da genetik hastalığı nedeniyle görme yetisini zamanla kaybettiğini dile getirdi.

Ağrı şikayetlerinin çok olduğunu kaydeden Bostan, "Ameliyat olmadan çok ağrılarım vardı, görmüyordum. Buraya geldik. Doktorlarımız tedaviye başladı. Allah onlardan razı olsun. Doktorlarımız sayesinde iyi oldum" dedi.