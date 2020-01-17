Korniş sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KORNİŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, korniş şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kornej, kornij" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "korniş"tir.

KORNİŞ NEDİR? SÖZLÜKTEKİ ANLAMI NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimize Fransızcadan geçen korniş 3 anlamda kullanılır:

- Perde asmaya yarayan, metal veya plastikten yapılmış araç.

- Çerçeve biçiminde oymalı çıkıntı.

- Sarp, kayalık çıkıntı.