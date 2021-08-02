Koronavirüs 1 Ağustos vaka sayılarında yaşanan düşüş yüzleri güldürdü! Güncel verilere göre korona vaka sayısı 1 Ağustos itibariyle 20 bin sınırına kadar geriledi. Korona vaka sayısı 2 Ağustos tablosu ise akşam saatlerinde açıklanacak. İşte 1 Ağustos korona virüs vaka sayıları...

1 AĞUSTOS KORONA VAKA SAYISI

1 Ağustos tarihi itibariyle Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.

31 Temmuz tarihli tabloya göre; 259 bin 196 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 oldu.