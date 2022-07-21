KORONA VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan Kovid-19 tablosunu açıkladı. Haftalık can kaybı 96 olurken, 226 bin 532 yeni vaka belirlendi. 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 32 bin 362 oldu.