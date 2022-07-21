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Korona vaka sayısı son dakika: 200 bini geçti! 21 Temmuz korona vaka sayısı - Güncel

Korona vaka sayısı 21 Temmuz Perşembe günü kamuoyunda en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda binin altına inen vaka sayıları son haftalarda hızla yükselişe geçti. Son kaydedilen verilere göre vaka sayısı 200 bini geçti. İşte 21 Temmuz korona vaka sayısı kaç? İşte güncel veriler...

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  • Korona vaka sayısı son dakika: 200 bini geçti! 21 Temmuz korona vaka sayısı - Güncel

    Korona vaka sayısı 21 Temmuz Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere yaklaşık iki ay önce binin altına inen vaka sayılarının 200 binin üzerine çıkmasıyla birlikte gözler vaka sayılarına çevrildi. Peki, korona vaka sayısı kaç? İşte güncel korona vaka sayısı...
  • Korona vaka sayısı son dakika: 200 bini geçti! 21 Temmuz korona vaka sayısı - Güncel

    21 TEMMUZ KORONA VAKA SAYISI AÇIKLANDI MI?

    21 Temmuz korona vaka sayısı henüz açıklanmadı. Güncel verilerin ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 

     
  • Korona vaka sayısı son dakika: 200 bini geçti! 21 Temmuz korona vaka sayısı - Güncel

    KORONA VAKA SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

    Sağlık Bakanlığı, 11-17 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan Kovid-19 tablosunu açıkladı. Haftalık can kaybı 96 olurken, 226 bin 532 yeni vaka belirlendi. 124 bin 732 kişi ise iyileşti. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 101 bin 704 artmış oldu. Günlük ortalama vaka sayısı 32 bin 362 oldu.
  • Korona vaka sayısı son dakika: 200 bini geçti! 21 Temmuz korona vaka sayısı - Güncel

    Toplam vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71 kişi olurken, toplam vefat sayısı 99 bin 184 kişi oldu.

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