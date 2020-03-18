Corona virüs haritası, Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerikalı araştırmacıların geliştirdiği coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte, corona virüs canlı harita

İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre ilk defa bir yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşın virüsü, Çin'den gelen bir çalışanından aldığını bildiren Koca, Türkiye'de ilk defa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşın 89 yaşında bir erkek olduğu açıkladı. Bakan Koca, "Bugün bir hastamı kaybettim. Bu günler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, 1,5-2 ay direnelim" diye konuştu...

CORONAVİRÜS DÜNYAYA HIZLA YAYILIYOR

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Bosna Herkes 26, İsrail 324, İran 988 ölüm, vaka sayısı 16 bin 169, Malezya 2 ölüm, İspanya 491 ölüm vaka sayısı 11 bin 178, Filipinler 187, KKTC 7, Brezilya 234, Fransa 148 ölüm 7.492 vaka, İtalya 2.503 ölüm 26.062, Almanya 26 ölüm 9.262, Avustrya 4 ölüm 1320 vaka, Polonya 5 ölüm, 238 vaka, Ukrayna 2 ölüm, 12 vaka, Yunanistan 5 ölüm 374 vaka, Suudi Arabistan 165 vaka, Kaliforniya 13 ölüm, 699 vaka, New York 16 ölüm 1.692 vaka