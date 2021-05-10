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Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüs temaslılarına en erken 3 gün sonra PCR testi yapılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, yanıltıcı negatifliğe karşı uyarıda bulundu

SON DAKİKA: Koronada yanıltıcı negatiflik uyarısı! - Haberler
Koronada yanıltıcı negatiflik uyarısı!
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DHA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Son dönemlerde PCR testlerinin negatif çıktığı, mutasyonların PCR testinden kaçabildiğine dair bazı iddialar ortaya atıldı. Aslında böyle bir şey yok, en iyi PCR yöntemi bile yüzde 80 tanı koydurur. Ama halkımızda şöyle bir sıkıntı var; evde bir kişi pozitif çıkınca, ilk temas günü bizim için önemli. Testin en erken 3 gün veya ortalama olarak da 5'inci gün alınması gerekiyor. İş yerinde mesela birisiyle temas ettiğinizde eğer siz hemen aynı gün veya ertesi gün test verirseniz negatif çıkarsınız; ama koronavirüs testiniz daha sonraki günlerde pozitifleşebilir" dedi.

'PCR TESTİ 3'ÜNCÜ GÜNDEN SONRA ANLAMLI'

Doç. Dr. Savaşçı, temastan en erken 3'üncü günden sonra test yaptırılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda özellikle hemen paniğe sevk olmadan, temas ettiğimiz günün en erken 3'üncü gününden sonra mutlaka PCR testi yaptırmamız gerekir. İşlem sırasında da işlemin doğru şekilde yapılmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Eğer kaçış yapıp düzgün örnek vermezsek testimiz negatif çıkacaktır, bu da ilerleyen dönemlerde hem tedavi almamızı geciktirmiş olacağız hem de hastalığımız ilerleyip bizim şu anda özellikle gençlerde gördüğümüz akciğerin ileri evre tutulumu ile başvurulara neden olacaktır. Aynı aile içinde bir kişi pozitif çıkıyor, diğer kişiler aynı gün test yaptırdıkları için de negatif çıkıyor. Aslında yanıltıcı bir negatiflik oluyor. O kişi ertesi gün çıkıp dolaşmaya başlıyor, işine gidiyor, toplu taşıma araçlarını kullanıyor, ev içinde de diğerleri ile temas kurmaya başlıyor. Virüsü fark etmeden yaymış oluyor, kendi hastalığı da başlamış ve ilerlemiş oluyor. 'Negatif çıktım' diye tedavi de almadığı için ilerlemiş bir vaziyette hastaneye başvurmuş oluyor. Testleri en erken 3'üncü günden sonra yaptırmamız gerekiyor, PCR testleri o günden sonra, yani 3'üncü günden sonra anlamlı oluyor" dedi.

'TATİLDEN DÖNENLER MUTLAKA KENDİLERİNİ İZOLE ETSİN'

Doç. Dr. Savaşçı, kapanmanın sona ermesiyle büyükşehirlere dönüşlerin vakaların artmasına neden olup olmayacağına ilişkin, şunları kaydetti: "Çok büyük bir göç yaşanacağını düşünmüyorum. Zaten giden kesim genelde yazlıkçı kesimdi. Onlar zaten kış dönemine kadar yazlıklarında kalacaklar büyük ihtimal. Tabii gittikleri yerde kurallara uymaları önemli. Orada sağlık alt yapısı yeterli olmadığı için aynı teması büyükşehirlerdeki gibi devam ettirirseler, orada sıkıntı yaşayabilirler bu dönemlerde. Kapanma sürecinde sonra büyük kentlere genel bir göç olayının yaşanacağını düşünmüyorum. Vatandaşlarımız büyük kentlere dönüş yaptıklarında özellikle işe başladıklarında, yoğun ortamlara girdiklerinde kendilerinde en ufak bir belirti hissettikleri anda test yaptırsınlar. Tatilden döndükten sonra mutlaka kendilerini biraz izole etsinler. Özellikle turizm cenneti olan bazı merkezlerde vaka sayıları kapanmanın bitmesi ile artabilir. Oradaki vatandaşlarımız sahillerde, eğlencelerde, kaldıkları yerlerde, ev içi temas da dahil ne yazık ki tedbirlere dikkat edemiyorlar. Bu dönemde Karadeniz'de yayla turizm olsun, vaka sayılarında bir artış olabilir. 'Kapanma bitti' diye bütün kurallar ortadan kalkmayacak, kademeli bir geçiş olacaktır. Okulları lütfen artık açmayalım, okular eylül dönemine kadar açılmasın. Öğretmenlerin büyük kısmı aşılanmadı. Çocukların bulaştırma oranları halen çok yüksek. Okulları açmadan bu süreci aşılanma ile tamamlayabilirsek tekrar istenmeyen vaka artışı da yaşanmayacaktır."

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