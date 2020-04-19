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Koronavirüs 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa maruz bırakıldı. Virüsün yüksek sıcaklığa uzun süre dayanabildiği ortaya çıktı.

Fransız bilim insanları, yaptıkları araştırmada koronavirüsün hangi sıcaklıkta etkisini yitirdiğini araştırdı. Deneyde koronavirüs taşıyan bir Afrika yeşil maymununun böbrek hücreleri kullanıldı. Enfekte hücreler biri steril diğeri steril olmayan iki ayrı test tüpüne konuldu ve 60 dereceye kadar ısıtıldı. Temiz tüpteki virüs etkisiz hale gelirken aynı sıcaklığa maruz kalan kirli tüpteki bazı virüsler hayatta kaldı. Üstelik virüslerin bu ısıda çoğalmaya devam ettikleri gözlemlendi.

92 DERECEDE ETKİSİZ HALE GELDİ

Aynı deneyde virüsler 92 derecelik sıcaklıkta da test edildi. Bu seviyedeki sıcaklık virüsleri 15 dakikada tamamen etkisiz hale getirdi. Uzmanlar, deney sonuçlarının virüsün sağlık personelleri için risk oluşturmasını engellemeye yönelik daha uygun yöntemler bulunmasına katkı sağlayacağını belirtti.