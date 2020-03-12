Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Koronavirüs salgınının 124 ülkede görünmesinin ardından tüm dünyanın uçuş ağında da ciddi değişimler yaşandı. Birçok ülke ilk olarak virüsün göründüğü Çin'in Vuhan kenti başta olmak üzere ülkeye olan seferlerini askıya aldı.

ASYA-PASİFİK'TE SADECE KUŞLAR UÇUYOR

Aralık 2019'da ortaya çıkan virüsün yıl başında Çin'den gelenler aracılığıyla yayılmasıyla birlikte Asya-Pasifik bölgesinde ve Avrupa'da çok sayıda hava yolu şirketi de bu bölgeye olan uçuşlarını geçici bir süre durdurdu.

Asya-Pasifik bölgesinde Malezya'nın AirAsia, Avustralya'nın AirAustralia, Hindistan'ın AirIndia ile IndiGo, Myanmar'ın KBZ, MAI ile MNA, Hong Kong'un Cathay Pacific, Endonezya'nın Lion Air, Singapur'un Singapur Havayolları, Pakistan'ın Pakistan Uluslararası Havayolları; Avrupa'da İngiltere'nin British Airways, Fransa'nın Air France, Almanya'nın Lufthansa, Finlandiya'nın Finnair, İspanya'nın Iberia, Hollanda'nın KLM, Danimarka, Norveç ve İsveç'in çok uluslu ortaklığı İskandinav Hava Yolları, Ukrayna'nın SkyUp ile Ukrayna Uluslararası Hava Yolları; Orta Doğu'da Mısır'ın EgyptAir, İsrail'in El Al; Afrika'da Madagaskar'ın Air Madagaskar, Fas'ın Royal Air Maroc ve Amerika'da ABD'nin Amerikan Airlines, Delta Airlines ile United Airlines havayolu şirketleri Çin'in farklı bölgelerine uçuşlarını durdurma kararı aldı.

SEFER İPTALLERİ BİRBİRİNİ İZLEDİ

Türk Hava Yolları da Çin'in Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Xian kentlerine olan seferlerini 9 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı. THY ayrıca, virüsün yayılmasının ardından Çin dışında, Irak, İtalya, Kore ve İran seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Pegasus Havayolları da, geçici bir süre için İtalya, Irak ve İran'a yapılacak uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

UMRE UÇUŞLARI DA DURDU

Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini durdurma kararının ardından da, iptaller arasına umre seferleri de eklendi.

Dünyanın sayılı havayolu şirketleri de vaka sayısının arttığı ülkelere olan seferlerini askıya aldı.

AVRUPA'DAN ABD'YE UÇUŞLAR DA DURUYOR

ABD'nin saatler önce aldığı kararla da dünyanın uçuş ağı bugüne kadar hiç görülmemiş bir şekilde değişime uğrayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını ve İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Bu kararın ardından ise özellikle Atlas Okyanusu'nda gözle görünür bir değişim yaşanacağı ortaya çıktı. Öyle ki, Avrupa kıtasından 28 ülkeden her gün yüzlerce uçuş başta New York, Los Angeles ve Washington DC olmak üzere, ABD'nin çok sayıda bölgesine gerçekleştiriliyor.