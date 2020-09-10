Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 10 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 9 Eylül 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

10 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca birazdan twitter üzerinden güncel tabloyu duyuracak. Corona virüsü vaka sayısı ve vefat edenlerin sayısı açıklanır açıklanmaz burada olacaktır.

9 EYLÜL DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 55 hasta vefat etti, 943 kişi iyileşti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 254 bin 188'e çıktı. Toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, vaka sayısı 284 bin 943, vefat sayısı 6 bin 837 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 1181, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110 binden fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

DÜNYADA SON DURUM

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 908 bin 434 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 50 bin 208’e çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 120 bin 362 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 24 bin 182 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 549 bin 771 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 195 bin 245 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 470 bin 166),Brezilya (4 milyon 199 bin 332),Rusya (1 milyon 46 bin 370),Peru (702 bin 776),Kolombiya (686 bin 856),Meksika (647 bin 507),Güney Afrika (642 bin 431),İspanya (543 bin 379),Arjantin (512 bin 293),Şili (427 bin 27),İran (393 bin 425),İngiltere (355 bin 219),Fransa (344 bin 101),Bangladeş (331 bin 78),Suudi Arabistan (323 bin 12),Pakistan (299 bin 855),Türkiye (284 bin 943),İtalya (281 bin 583),Irak (273 bin 821) ve Almanya (256 bin 349)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (128 bin 653),Hindistan (75 bin 119),Meksika (69 bin 95),İngiltere (41 bin 594),İtalya (35 bin 577),Fransa (30 bin 794),Peru (30 bin 236),İspanya (29 bin 628),İran (22 bin 669),Kolombiya (22 bin 53),Rusya (18 bin 263),Güney Afrika (15 bin 168),Şili (11 bin 702),Ekvador (10 bin 701) ve Arjantin (10 bin 658)."