Korona vaka sayısı 30 Eylül verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Dünki veriler ise geçtiğimiz akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşıldı. Dün açıklanan son dakika verilere göre ise vaka sayıları bir önceki güne göre binin üzerinde artış gösterip 30 bin sınırına yaklaştı. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte güncel veriler...

KORONA 30 EYLÜL VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 30 Eylül Perşembe günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 227 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 386 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 29 Eylül’de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 386 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 227 oldu. Bir günde toplam 355 bin 442 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 18 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,35 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,60 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 129 bin 219’a yükseldi.

2. DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayısında 20 binin altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30 bine yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır” dedi.