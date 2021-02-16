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Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 sayfasında bundan böyle illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı haftalık olarak açıklanacak.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021

8-14 Şubat 2021 arasını kapsayan ilk sayılar Bakanlık'ın internet sitesinde yayınlandı ve çarpıcı veriler ortaya çıktı. Bu istatistikler, salgının illere göre durumunu göz önüne sererken tedbirlere ilişkin il bazlı kararların alınmasına da imkan sunacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaki Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bazı illerde hatta ilçelerde vaka sayılarının az bazılarında fazla olduğunu belirterek vaka sayılarının durumuna göre o illerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda il veya bölge bazlı gevşemeler olabileceğini kaydetmişti.

DOĞU KARADENİZ ZİRVEDE

Açıklanan ilk tabloya göre iller, her 100 bindeki haftalık vaka sayısına göre sıralandığında Doğu Karadeniz'in durumu dikkat çekiyor. Trabzon (228.02),Rize (202.44),Ordu (194.42) ve Giresun (184.34) bu sıralamada ilk 5'te yer aldı. İllere göre karar alınması durumunda Doğu Karadeniz'de gevşemenin uzak ihtimal olduğu bu tabloda görülüyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU SONDA

Doğu ve Güneydoğu illeri ise her 100 bindeki haftalık vaka sayısına göre listenin sonlarında yer aldı. Liste en aza göre sıralandığında ilk 5 Şırnak (7.82),Hakkari (9.55),Bitlis (10.35),Batman (12.49),Van (14.89) şeklinde oldu. Bu da olası bir bölgesel gevşemede ilk adımın bu illerde atılabileceğini gösteriyor.

Bu illerde aynı zamanda günlük ortalama vaka sayısının da bir hayli düştüğü görülüyor. 8-14 Şubat haftasındaki veriler dikkate alındığında günlük ortalama vaka sayısı Hakkari'de 4, Bitlis'te 5, Şırnak'ta 6.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

İstanbul, her 100 bindeki haftalık vaka sayısına göre sıralanan listede 30. sırada yer alırken günlük ortalama vaka sayısı 1330 oldu. Geçen aylarda "Türkiye'nin Vuhan'ı" olarak anılan Ankara, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı listede 53. sırada yer aldı. 5 milyon 663 bin 322 nüfusu olan Ankara'nın günlük ortalama vaka sayısının da 287'ye düştüğü görüldü. (1 milyon 356 bin 79 nüfuslu Samsun'da bu sayı 332 olarak kaydedildi.) 100 bindeki haftalık vaka sayısı 44.39 olan İzmir'de günlük ortalama vaka sayısı ise 279.

HANGİ KISITLAMALAR GEVŞER?

İllerdeki sayılara göre karar alınması durumunda sokağa çıkma kısıtlamaları ile restoran ve kafelerle ilgili nerede hangi kararların alınacağı merakla bekleniyor. Halen hafta içi 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kısıtlama hafta sonları ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar uygulanıyor. Restoran ve kafeler de paket servis dışında hizmet veremiyor. Bilim Kurulu üyeleri restoran ve kafelerin açılması için günlük vaka sayılarının 2 binlere düşmesi gerektiğini ifade etmişti.