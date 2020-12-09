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Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmasının ardından kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'in koronavirüs tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Üç haftadır yoğun bakımda tedavisi süren Kadir Topbaş'ın entübe edildiği bildirildi.

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