Koronavirüs vaka sayıları düşüyor! 6 Mart koronavirüs tablosuna göre güncel vaka ve vefat sayıları nedir?

Türkiye'nin gündeminde güncel koronavirüs vaka sayıları ve son bilim kurulu toplantısıyla birlikte değiştirilen Covid-19 tedbirleri var. 2020 yılının Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 2. yıl tamamlandı, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanan tedbirler değiştirildi.

2 Mart Çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ev Bilim Kurulu üyelerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında kamusal alanda belirtilmesi zorunlu olan HES kodu uygulamasının sona erdiği ve maske zorunluluğu ile değişiklik yapılmasına karar verildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı uzun süredir gündemden düşmüyordu. Yeni tedbirlerin ardından güncel koronavirüs vaka sayıların a ilgi arttı. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

6 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

6 Mart Pazar günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Güncel koronavirüs verileri paylaşılınca haberimizde yer alacak.

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

5 Mart Cumartesi günü Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 32 bin 389 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174 oldu.

Bir günde toplam 360 bin 353 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 57 bin 894 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,98 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 972 bin 393’e yükseldi.

AŞILAMADA ZİRVE OSMANİYE'NİN

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ