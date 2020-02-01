Her gün yüzlerce Çinli turistin ziyaret ettiği travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale’de, bir girişimci koronavirüsü fırsata çevirerek, kapı girişlerinde medikal maske satmaya başladı. Çinli turistler ise ülkelerinde zor bulunan maskelere yoğun ilgi gösteriyor.

İHA'nın haberine göre; Pamukkale travertenleri güney kapısı girişi karşısında ikamet eden Osman Meşhur, travertenlere gelen Çinli turistler başta olmak üzere Asya ülkelerinden gelen turistlere maske satarak koronavirüsü fırsata çevirdi. Meşhur, geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişinin kolilerce maske aldığını görünce bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.

15 LİRAYA ALDIĞI MASKEYİ 30 LİRADAN SATIYOR

Meşhur, bir koli maske alarak travertenlerin güney kapısı giriş karşısındaki evinin önünde tezgah açarak satmaya başladı. Koronavirüsün gün geçtikçe yaygınlaşmasının Çin uyruklu turistlerde tedirginlik oluşturduğunu belirten Meşhur, turistlerin birinde maske görünce diğerlerinin de ihtiyaç duyarak maske aldığını belirtti. Meşhur, bir paketini 15 liraya aldığını 30 liraya sattığını söyledi.

Talebin yoğun olması sebebiyle hem talebi karşılamak hem de kazanç elde etmek amacıyla maske satmaya başladığını vurgulayan Meşhur, “Biz turizmin içerisindeyiz turizm ile uğraşıyoruz. 2 gün önce eczanenin önünde bir araç durdu. Bayağı bir yüklü maske aldılar ve benimde dikkatimi çekti. Çin’de bulunmadığını söylediler. Şehirde biz de satalım dedik. Evimizin ön tarafı otopark, gelen giden de tek tük müşteriler oluyor. Yani isteği olana veriyoruz. Çinlilerden birisi hasta olduğu zaman diğerlerinin hepsi de tedirgin oluyor. İyi kötü bir şeyler satalım, hem biz de para kazanırız hem de onlar işini görmüş olur. O amaçla getirdik ve bayağı bir talep var çünkü başka bir yerde bulamadıklarını söylüyorlar. Biz de getirip iyi kötü bir şeyler satıyoruz. 25-30 TL’ye satıyoruz” dedi.